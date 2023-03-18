الصداع والإمساك أول رمضان.. الخضيري: تعدّدت الأسباب واليوم الرابع تنتهي

وفي التفاصيل، أوضح "الخضيري"؛ أن "الصداع في أول يومين أو ٣ أيام من رمضان عادي وطبيعي لأسباب عدة، منها التعوّد على القهوة"، مشيراً إلى أن "المتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح أو الظهر"، ومَن تعوّد عليها في المساء يأتيه الصداع المساء.