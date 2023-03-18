الصداع والإمساك أول رمضان.. الخضيري: تعدّدت الأسباب واليوم الرابع تنتهي

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الصداع والإمساك في أول أيام رمضان يعودان لأسباب عدة، مشيراً إلى أن هذيْن العرَضيْن غالباً ما يزولان في اليوم الرابع من الشهر الكريم.
وفي التفاصيل، أوضح "الخضيري"؛ أن "الصداع في أول يومين أو ٣ أيام من رمضان عادي وطبيعي لأسباب عدة، منها التعوّد على القهوة"، مشيراً إلى أن "المتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح أو الظهر"، ومَن تعوّد عليها في المساء يأتيه الصداع المساء.
وأضاف اليوم، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "قد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الأكل والنوم عند البعض، فقد يحدث إمساكٌ أول يومين، وكلها تزول في اليوم الرابع".