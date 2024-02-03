بعد عقود من البحث.. اكتشاف سر إصابة النساء بـ"أمراض المناعة الذاتية" أكثر من الرجال

اكتشف فريقٌ دولي بقيادة علماء في جامعة ستانفورد البريطانية، تفسيرًا محتملًا للغموض البيولوجي الذي دام عقودًا من الزمن حول أسباب معاناة النساء من "أمراض المناعة الذاتية"، أكثر بكثير من الرجال؛ بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وتمثل النساء حوالي "80%" من الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، وهي مجموعة تضمّ أكثر من "100" مرض تثقل كاهل 50 مليون أمريكي؛ وفقًا لـ"جمعية المناعة الذاتية".
ومن أمراض المناعة الذاتية "الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي"، وتتلاعب هذه الأمراض بجهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الأنسجة السليمة.
والجهاز المناعي هو جهاز الدفاع في الجسم، ويساعد على الوقاية من الأمراض والعدوى؛ حيث يقوم عادةً بمهاجمة البكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان التي تغزو الجسم.
وعندما يُصاب الشخص بأحد أمراض المناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعي بمُهاجمة جسم المريض؛ وفق موقع "Healthline".
وقدّم الباحثون دليلًا جديدًا على أن جزيئًا يسمى "Xist" ويوجد فقط في النساء، هو السبب الرئيسي في الإصابة بهذه الأمراض.
وقال الباحثون: إن الفهم الأفضل لهذا الجزيء يمكن أن يؤدي إلى اختبارات جديدة تكتشف أمراض المناعة الذاتية في وقت أقرب.
وسيؤدي ذلك على المدى الطويل إلى اكتشاف علاجات جديدة وأكثر فعالية.
وتمتلك النساءُ عادةً اثنين من كروموسومات "X"، بينما يمتلك الرجال عادةً كروموسومات "X وY".
ويلعب "Xist" دورًا حاسمًا من خلال تعطيل أحد كروموسومات "X" لدى النساء؛ ممّا يؤدي إلى تجنب ما يمكن أن يكون فرطًا كارثيًّا في إنتاج البروتينات.
ومع ذلك وجد فريق البحث أنه في هذه العملية يقوم "Xist" أيضًا بتوليد مجمعات جزيئية غريبة مرتبطة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية.
واكتشاف الدور الذي يلعبه جزيء "Xist" لا يفسّر كيفية إصابة الرجال بهذه الأمراض، أو سبب ارتفاع معدل الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية؛ مثل مرض السكري من النوع الأول، بين الرجال؛ وفق "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقال "ديفيد كارب" رئيس قسم الأمراض الروماتيزمية في مركز "UT Southwestern" الطبي في دالاس: "من الواضح أنه يجب أن يكون هناك المزيد؛ لأن عُشر مرضى الذئبة هم من الرجال"، مضيفًا: "لذلك فهي ليست الإجابة الوحيدة، ولكنها جزء مثير جدًّا من اللغز"؛ حسب موقع "الحرة".
وثبت منذ فترة طويلة صعوبة معالجة أمراض المناعة الذاتية، فلا يوجد علاج لمعظمها، والعديد من هذه الأمراض مزمنة.