بعد عقود من البحث.. اكتشاف سر إصابة النساء بـ"أمراض المناعة الذاتية" أكثر من الرجال

ويلعب "Xist" دورًا حاسمًا من خلال تعطيل أحد كروموسومات "X" لدى النساء؛ ممّا يؤدي إلى تجنب ما يمكن أن يكون فرطًا كارثيًّا في إنتاج البروتينات.