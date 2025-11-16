في برد الشتاء.. خبراء يحذرون: الإغلاق الدائم لنوافذ المنزل خطر على الصحة

خطورة المنزل المشبع بالملوثات

إغلاق النوافذ لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم الهواء المستهلك، الذي يحمل غبارًا، عوالق من الطهي، ووبر الحيوانات، فضلًا عن انبعاثات المدافئ. ويحذر التقرير من أن "هذا الخليط المركز من الجسيمات قد يسبب التهابات تنفسية ويُفاقم الربو والحساسية". كما أن ارتفاع الرطوبة الناتجة عن الاستحمام والطهي والتنفس يُسهّل تكوّن العفن، الذي يطلق سمومًا فطرية خطيرة، خاصةً على الأطفال.