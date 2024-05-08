"سعود الطبية": لا إمكانية لمنع الإصابة بـ"الثلاسيميا".. و"فحص الزواج "قد يمنع مخاطره

وأشار د. "المسعود"؛ إلى أن "الثلاسيميا" تحدث نتيجة طفرة جينية في الحمض النووي للخلايا المكوّنة للهيموجلوبين، وتنتقل هذه الطفرة وراثيًّا من الآباء إلى الأبناء؛ ما يتسبّب في حدوث الطفرات الجينية في تعطيل إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي، وبالتالي فإن انخفاض مستويات الهيموجلوبين وارتفاع معدل تلف خلايا الدم الحمراء وهو ما يحدث لدى مرضى الثلاسيميا، يؤدي إلى ظهور أعراض فقر الدم.