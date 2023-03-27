بكتيريا داخل "معدة الطفل".. مؤشر مبكر للتنبؤ بالإصابة بالسكري

وقالت باتريشيا ميليتش، المشاركة في الدراسة، من جامعة فلوريدا: "على الرغم من أن متوسط العمر الذي تم فيه تشخيص مرض السكري في دراستنا كان أكثر من عقد بعد جمع العينات؛ فقد حددنا بصمات ميكروبية مميزة في عمر عام واحد".