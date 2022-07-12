ليس خصرًا نحيفًا فقط.. "نتائج غير متوقعة" مع تناول هذه الثمرة!

ويجب أولًا التفريق بين الكوليسترول الضار والكوليسترول الجيد؛ فالأول هو البروتين منخفض الكثافة، الذي يتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، أما الثاني فهو البروتين الدهني عالي الكثافة، ويعمل على إزالة الكوليسترول الضار من الجسم.