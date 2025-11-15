الجسم يدافع عن نفسه.. دراسة: بكتيريا شائعة تنتجها الأمعاء تمنع تكون الدهون وزيادة الوزن

ولكشف الطريقة التي تعمل بها بكتيريا توريسيباكتر "Turicibacter"، حلل الفريق عينات من الأمعاء والدم، واكتشف أن بكتيريا Turicibacter تُنتج دهونها الخاصة (جزيئات الدهون). وعند تنقيتها وتناولها بمفردها، كانت هذه الدهون البكتيرية كافية للوقاية من السمنة عن طريق منع الجسم من إنتاج السيراميدات أو الدهون التي تتراكم في الأنظمة الغذائية عالية الدهون.