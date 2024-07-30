دراسة سعودية: تناول كوب من الشمام يضيف 144 جرام ماء و54 سعرة حرارية

أكدت دراسة لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن كوبًا من فاكهة الشمام يحتوي على (144) جرامًا من الماء، و(54) سعرة حرارية، و(13) جرامًا من الكربوهيدرات، و(1.4) جرام من الألياف، و(1.3) جرام من البروتين، وحوالي (0.3) جرام من الدهون، وتعد من المنتجات الواعدة والرائدة في تعزيز الأمن الغذائي، وتتصدر الرياض مناطق المملكة بإنتاج يتجاوز (42) ألف طن سنويًا.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية المحلية، أن الشمام تُعتبر من الفاكهة الصيفية الغنيّة بالعديد من الفوائد الصحيّة، والمواظبة في تناولها يحفظ توازن السوائل في الدم، ويقي من بعض السرطانات كالقولون، ويحافظ على مستوى ضغط الدم، ويساعد في الوقاية من الإصابة بالربو، ويقلل من الالتهابات ويحفظ البشرة، ويقي من الإمساك ويحفظ صحة الأمعاء، كما يحفظ سلامة النظر وصحة العين، لافتةً النظر إلى أن استهلاك فاكهة الشمام المنتجة محليًا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.
يُذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة والخضراوات المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقيق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للمنتجات الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة التسويق لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.