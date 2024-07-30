دراسة سعودية: تناول كوب من الشمام يضيف 144 جرام ماء و54 سعرة حرارية

وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية المحلية، أن الشمام تُعتبر من الفاكهة الصيفية الغنيّة بالعديد من الفوائد الصحيّة، والمواظبة في تناولها يحفظ توازن السوائل في الدم، ويقي من بعض السرطانات كالقولون، ويحافظ على مستوى ضغط الدم، ويساعد في الوقاية من الإصابة بالربو، ويقلل من الالتهابات ويحفظ البشرة، ويقي من الإمساك ويحفظ صحة الأمعاء، كما يحفظ سلامة النظر وصحة العين، لافتةً النظر إلى أن استهلاك فاكهة الشمام المنتجة محليًا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.