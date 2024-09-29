اللقاح ضرورة.. 9 نصائح مهمة عند الإصابة بالإنفلونزا في روشتة "صحة الشرقية"

واصلت وزارة الصحة تنبيهاتها خلال الفترة الحالية من فيروس الإنفلونزا الموسمية، داعية إلى أخذ اللقاح للوقاية من مضاعفاتها.
وقدّمت "صحة الشرقية" مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها في حال الإصابة بالفيروس.
ودعت في حال الإصابة إلى مراجعة الطبيب، والتقليل من مخالطة الآخرين، وغسل اليدين بشكلٍ دوري، وأخذ كميات نوم وراحة كافية.
وأضافت في إنفوجراف لها، أن ارتداء الكمامة، والتخلص من المناديل بعد الاستخدام، والإكثار من تناول السوائل مثل الماء والحساء الدافئ، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين سي، ضرورة.
وتابعت: "بعد التعافي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، بادر بأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي".