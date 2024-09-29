اللقاح ضرورة.. 9 نصائح مهمة عند الإصابة بالإنفلونزا في روشتة "صحة الشرقية"

وأضافت في إنفوجراف لها، أن ارتداء الكمامة، والتخلص من المناديل بعد الاستخدام، والإكثار من تناول السوائل مثل الماء والحساء الدافئ، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين سي، ضرورة.