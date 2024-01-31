الليمون في الشاي الدافئ.. خبير: هذه المواد الغذائية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

ويقول البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يوجد نوعان من الأطعمة التي تؤثر بصورة مباشرة في مستوى ضغط الدم. الأول هو الرمان. يحتوي على فيتامين C، إضافة إلى كثيرٍ من المكوّنات النشطة، التي من بين أمور أخرى، تبطئ عمل مادة الأنجيوتنسين، التي تضيق الأوعية الدموية.. والأفضل تناول عصير الرمان بشرط أن يكون طبيعيا.