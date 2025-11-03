تحذيرات من نموذج "الراحة القاتلة" .. خمول ونمط حياة ساكن والأسم "سام"

حذر فريق تطبيق المشي "WeWard" من مخاطر الخمول الجسدي وابتكر نموذجاً صادماً أطلق عليه اسم "سام"، يعرض الشكل المتوقع للإنسان قليل الحركة بحلول عام 2050.
ويظهر النموذج بعيون غائرة وبشرة باهتة ورقبة منحنية تُعرف بـ"الرقبة التقنية"، في تصوير واقعي لنتائج الجلوس المفرط أمام الشاشات.
وأوضح الباحثون أن قلة النشاط تؤدي إلى زيادة الوزن، وتيبس المفاصل، وتورم الكاحلين، وضعف الدورة الدموية، إضافة إلى مشاكل جلدية وعقلية خطيرة.
ووفقاً لما نقلته "ديلي ميل"، قد تؤدي الحياة المستقرة إلى الشيخوخة المبكرة وارتفاع خطر أمراض القلب والسرطان والسكري، مؤكدين أن الحل يبدأ بخطوات بسيطة يومية تحفز الجسم والعقل معاً.