الغذاء والدواء: لا ينصح باستخدام الحلبة بكميات كبيرة للحوامل بسبب مخاطر صحية محتملة

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الحلبة، المعروفة علميًا باسم (Trigonella foenum-graecum)، تتمتع بقيمة غذائية عالية، حيث تُسهم في فتح الشهية، تعزيز صحة البدن، وتسهيل عملية الهضم. كما تساعد في إدرار الحليب لدى النساء بعد الولادة، مع تحديد الجرعة المسموح بها بين 5 إلى 10 جرامات يوميًا.