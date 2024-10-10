الغذاء والدواء: لا ينصح باستخدام الحلبة بكميات كبيرة للحوامل بسبب مخاطر صحية محتملة

أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الحلبة، المعروفة علميًا باسم (Trigonella foenum-graecum)، تتمتع بقيمة غذائية عالية، حيث تُسهم في فتح الشهية، تعزيز صحة البدن، وتسهيل عملية الهضم. كما تساعد في إدرار الحليب لدى النساء بعد الولادة، مع تحديد الجرعة المسموح بها بين 5 إلى 10 جرامات يوميًا.
وحذرت الهيئة من استخدام الحلبة بكميات كبيرة للنساء الحوامل، لعدم وجود أدلة كافية على سلامة استخدامها خلال الحمل. وأوضحت أن الحلبة قد تتعارض مع أدوية السكري، سيولة الدم، والكولسترول، وتزيد من خطر الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات كالحمص والفول السوداني.
كما نصحت الهيئة بتجنب استخدام الحلبة قبل العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل، لتجنب مخاطر حدوث نزيف. وأشارت إلى أن الاستخدام بجرعات عالية قد يتسبب في أعراض جانبية مثل الانتفاخات، الغازات، القيء والإسهال.
وأكدت الهيئة ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام الأعشاب، مشددة على أنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية أو المنتجات الغذائية. ويمكن الاطلاع على قائمة الأعشاب المحظورة عبر موقع الهيئة الرسمي.