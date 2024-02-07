تزداد احتمالية جلطة الدماغ للمدخنين 12%.. "النمر": هذا ما تفعله 5 سجائر زائدة باليوم

وكان "النمر"؛ قد حذّر -في وقتٍ سابقٍ- من تأثير التدخين السلبي، ومجالسة المدخنين بشكلٍ عام، لافتاً إلى أن "الشخص غير المدخن الذي يجالس أشخاصاً مدخنين تزداد لديه احتمالية جلطة القلب ٣ أضعاف مقارنةً بغير المدخن".