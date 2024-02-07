تزداد احتمالية جلطة الدماغ للمدخنين 12%.. "النمر": هذا ما تفعله 5 سجائر زائدة باليوم

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من مخاطر التدخين، ومدى ارتباطه بجلطات الدماغ.
وكشف "النمر"؛ عن ازدياد احتمالية حدوث جلطة الدماغ للمدخنين مع كل زيادة في عدد السجائر المدخنة.
وقال عبر حسابه في "إكس": "تزداد احتمالية حدوث جلطة الدماغ ١٢%، لكل زيادة في التدخين، بمقدار ٥ سجائر في اليوم".
وكان "النمر"؛ قد حذّر -في وقتٍ سابقٍ- من تأثير التدخين السلبي، ومجالسة المدخنين بشكلٍ عام، لافتاً إلى أن "الشخص غير المدخن الذي يجالس أشخاصاً مدخنين تزداد لديه احتمالية جلطة القلب ٣ أضعاف مقارنةً بغير المدخن".