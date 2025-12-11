دراسة: ارتفاع حرارة الطقس يعوق تطور مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال

الآليات والتحذيرات

يوضح الباحثون: "يمكن أن تؤثر الحرارة المفرطة على النمو الإدراكي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال عدة طرق، بما في ذلك الجفاف، وزيادة نشاط جهاز الاستجابة للضغط النفسي، والتهاب الأعصاب، وتلف الخلايا العصبية نتيجة عدم كفاية خفض حرارة الجسم، واضطراب النوم". كما أنها تُقلل من وقت اللعب والتفاعل الاجتماعي.