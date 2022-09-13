خطابك قد يتغير على الإنترنت.. كيف تجعلك الحرارة شخصاً عدوانياً؟!

ووجد أن درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية تزيد من الكراهية عبر الإنترنت لدى جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أندرس ليفرمان، المؤلف المشارك في الدراسة، أنه حتى في المناطق ذات الدخل المرتفع حيث يمكن للناس تحمل تكاليف تكييف الهواء، نلاحظ زيادة في خطاب الكراهية في الأيام الحارة للغاية.