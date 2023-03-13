للموسوسين فقط.. "الخضيري": لا تغسلوا كمية كبيرة من الحبوب والمكسرات!

وأكّد، في تغريدة أخرى، أن معظم دراسات التسمّم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، أوضح أن تحذير غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء يعود إلى أن غسلها "يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات، ما يسبّب تكوُّن السموم الغذائية".