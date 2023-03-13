للموسوسين فقط.. "الخضيري": لا تغسلوا كمية كبيرة من الحبوب والمكسرات!

خصّ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الموسوسين المصرّين على غسل الحبوب والبهارات والمكسرات، بدعوة تحثهم على عدم غسل كمية كبيرة من الحبوب والبهارات والمكسرات في الوقت نفسه تفادياً لتعفنها.
وفي التفاصيل، قال "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر": "اغسل فقط قدر حاجتك واستخدامك ليومين وخلال الأسبوع فقط، ولا تغسل كل الكمية لأنها ستتعفن خلال أسبوعين، وهذه من تجارب ودراسات وكذلك مساعدات المجربين".
وأكّد، في تغريدة أخرى، أن معظم دراسات التسمّم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، أوضح أن تحذير غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء يعود إلى أن غسلها "يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات، ما يسبّب تكوُّن السموم الغذائية".
وبيّن أنه "يكفي تنقيتها ويمكن نفخها بالهواء فقط دون غسلها بالماء"، مشيراً إلى أن اعادة التجفيف لا تعيد جفافها لأنها حبوب وبذور لا تقبل الرطوبة".