باحثون: تناول أدوية السكري قد ينجيك من "ألزهايمر"

ويجري تناول "أكتوس"، المعروف طبيًا باسم "بيوغليتازون"، من ملايين مرضى السكري؛ للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة هرمون الأنسولين، ولكنه قد يساعد أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.