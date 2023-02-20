باحثون: تناول أدوية السكري قد ينجيك من "ألزهايمر"

توصل باحثون لاكتشاف جديد مفاده أن أحد أدوية السكري منخفضة القيمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، بنسبة تصل إلى 54 بالمائة.
ويجري تناول "أكتوس"، المعروف طبيًا باسم "بيوغليتازون"، من ملايين مرضى السكري؛ للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة هرمون الأنسولين، ولكنه قد يساعد أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.
وقال المؤلف الرئيس للدراسة إوسو كيم، من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية: "بما أن الخرف يتطور لسنوات قبل التشخيص، فقد تكون هناك فرصة للتدخل قبل أن يتطور".
ووفق "سكاي نيوز عربية" خلص الباحثون إلى أن مرضى السكري، الذين يتناولون "أكتوس"، أقلّ عرضة للإصابة بألزهايمر بنسبة تتراوح بين 43 و54 بالمائة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري فقط هم من يمكنهم جني هذه الفائدة.