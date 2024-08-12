لا تجبروهم على الحمية.. "الخضيري": الأطفال يحتاجون إلى الأكل لأن أجسامهم تنمو

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بعض الأطفال لا يستسيغ تناول الإفطار عندما يستيقظ من النوم مباشرة، وذلك بسبب السهر أو عدم النوم الكافي الذي يجب ألا يقل عن 8 الى 10 ساعات في اليوم حتى عمر 10 سنوات.