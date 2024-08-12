لا تجبروهم على الحمية.. "الخضيري": الأطفال يحتاجون إلى الأكل لأن أجسامهم تنمو

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الأطفال يحتاجون إلى الأكل لأن أجسامهم تنمو، مشيراً إلى أن الأطفال يحتاجون إلى كل أنواع الأغذية؛ فلا تجبروهم على الحمية.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بعض الأطفال لا يستسيغ تناول الإفطار عندما يستيقظ من النوم مباشرة، وذلك بسبب السهر أو عدم النوم الكافي الذي يجب ألا يقل عن 8 الى 10 ساعات في اليوم حتى عمر 10 سنوات.
وأضاف: "عندما يرفض الطفل تناول الأكل لا تجبره؛ بل أعطه قليلاً من البسكويت، أو كورن فليكس بالحليب وقليل من العسل، أو حليب -يمكن بالشوكولاتة-، أو النكهة التي يحبها، ويمكن أن يأخذ إفطاره معه للمدرسة ويتناوله في فترة الفسحة والترفيه".