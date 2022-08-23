بدون سبب ونوباتها عرضية.. "سعود الطبية": هذه أعراض اضطراب "الكتاتونيا"

وأشارت الأخصائي النفسي أول إكلينيكي "ندى العيسى" إلى أن من أهم الأعراض، "الذهول" ويتمثل في أن الشخص لا يستطيع التحرك أو التحدث مطلقًا ويبدو كأنه يحدق في الفضاء، كذلك المرونة الشمعية (سكون الأطراف) حيث يبقى المصاب في نفس الوضع لفترة طويلة دون حركة ودون رد فعل، وأيضًا سوء التغذية فالمريض يعاني من سوء التغذية والجفاف بسبب قلة الأكل والشرب، كما تشمل بعض الأعراض السلبية وعدم الاستجابة لأي محفز خارجي، والصمت وعدم التحدث مع الآخرين، وتقليد كلام وحركات شخص آخر، ومقاومة الأشخاص الذين يحاولون ضبط جسده، بالإضافة لحركات متكررة لا يبدو لها معنى.