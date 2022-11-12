يعاني منه قرابة 3% من الأطفال.. تعرف على الأسباب الرئيسية لـ"حَوَل العين"

يعتبر حَوَل العين من الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى ضعف البصر وعدم وضوح الرؤية، وقد يشير إلى أمراض في أجزاء أخرى من الجسم، ويعاني منه ما يقرب من 3 بالمئة من الأطفال.
وكشف الدكتور فاسيلي غلاديلين، أخصائي طب وجراحة العيون في الجامعة الوطنية الروسية للبحوث الطبية؛ الأسباب الرئيسية لحول العين، لافتًا إلى أنه غالبًا ما يحصل بسبب اضطراب التعصيب الموجود في عضلة حركة العين.
وأوضح غلاديلين أن التعصيب هو إشارة من الجهاز العصبي مرسلة إلى عضلة محددة لكي تتحرك. والاضطراب قد يكون مؤقتًا أو دائمًا؛ أي لا تصل الإشارة إلى العضلة المعنية نهائيًّا.
وتابع، وفق روسيا اليوم: في عين الإنسان 12 عضلة حركية، ستّ على كل جانب، وعندما لا تعمل إحداها يؤدي ذلك إلى اختلال في زاوية الرؤية؛ أي إلى الحول".
وأوضح غلاديلين أن هذه الحالة تحصل لدى البالغين بسبب الإصابة أو أمراض مثل ضعف تدفق الدم إلى الدماغ أو اعتلال الغدد الصماء.
وأشار إلى أنه لعلاج هذه الحالة من الضروري إجراء فحص شامل ومعمق للطفل لتحديد السبب بدقة؛ فإذا اتضح أن النظارات وطرق العلاج الأخرى لا تساعد على إصلاحها، فيمكن عمل ذلك جراحيًّا، وليس استخدام الليزر.