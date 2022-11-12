يعاني منه قرابة 3% من الأطفال.. تعرف على الأسباب الرئيسية لـ"حَوَل العين"

يعتبر حَوَل العين من الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى ضعف البصر وعدم وضوح الرؤية، وقد يشير إلى أمراض في أجزاء أخرى من الجسم، ويعاني منه ما يقرب من 3 بالمئة من الأطفال.