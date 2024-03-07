فتش عن "المغنتيت" والـ1%.. سبب جديد يضاف لأسباب ألزهايمر ويقود لفقد الذاكرة

وفي كل من الفئران والخلايا البشرية، أثار المغنتيت استجابة مناعية، ما أدى إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يسهم في الإصابة بالخرف؛ حيث تقول الدكتورة شارلوت فليمنغ، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "يبدو أن المغنتيت يسبب تنكسًا عصبيًا حتى في الفئران السليمة، وهو اكتشاف مثير للقلق، وهذا يعني أن أي شخص يتعرض لجزيئات المغنتيت في الهواء يمكن أن يصاب بمرض ألزهايمر، بغض النظر عن خلفيته الوراثية أو عوامل الخطر الأخرى".