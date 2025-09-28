باحثون يطورون كبسولات لعلاج التهاب الدماغ وألزهايمر

كبسولة صغيرة بحجم حبة الرمل معدلة بيولوجيًا، تعيد الأمل لكثير من المرضى الذين يعانون من ضعف الذاكرة وألزهايمر والتهابات الدماغ، إذ توصل فريق من الباحثين البيولوجيين وعلماء الأعصاب في معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى علاج مبتكر قادر على مواجهة الالتهابات الدماغية للحد منها دون أن يرفضها الجهاز المناعي.