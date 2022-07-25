ما فائدة الكالسيوم؟ ومتى بضر؟ "سعود الطبية" توضح وتعدد مصادره

سلطت مدينة الملك سعود الطبية، الضوء على أهمية معدن الكالسيوم، واستعرضت المصادر التي يمكن للجسم الحصول عليه من خلالها.
وقالت مدينة الملك سعود الطبية: "الكالسيوم يساعد في بناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وينظم تقلصات العضلات بما في ذلك ضربات القلب، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية.
وأضافت: مصادره الطبيعية تتمثل في الزبادي قليل الدسم، والجبن الموزاريلا، وسمك السردين، والحليب الخالي من الدسم.
وأشارت إلى أن الزيادة فيه تؤدي إلى آلام المعدة والإمساك والقصور الكلوي وتكلس الأوعية الدموية وحصى الكلى.