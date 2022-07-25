ما فائدة الكالسيوم؟ ومتى بضر؟ "سعود الطبية" توضح وتعدد مصادره

وقالت مدينة الملك سعود الطبية: "الكالسيوم يساعد في بناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وينظم تقلصات العضلات بما في ذلك ضربات القلب، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية.