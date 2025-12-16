أعراض نقص الحديد وأبرز الأطعمة الغنية به.. نصائح طبية للوقاية

وحذّرت الدكتورة من أن نقص الحديد يؤدي إلى تراجع قدرة الدم على نقل الأكسجين، ما ينعكس على صحة الجسم ويؤدي إلى الشعور بالنعاس والضعف. وأشارت إلى أن الأسباب لدى النساء في سن الإنجاب غالبًا ما تكون فسيولوجية، أبرزها غزارة الطمث، فيما ترتبط لدى الفئات الأخرى بأمراض معوية أو عمليات جراحية تعيق امتصاص الحديد.