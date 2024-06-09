شمع الأذن والدموع وقشر الشعر.. متى تصبح علامات تستدعي تدخلًا طبيًا؟

وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" نقلًا عن موقع "ذا كونفيرجن"، في العديد من الحالات قد تعتقد أن هذه الأشياء أنك بحاجة لتنظيف جسمك والاستحمام للتخلص منها، ولكن هذه الإفرازات مفيدة للجسد، ولكن إذا وجدت فيها نوعًا من التغير قد تكون لها دلالات صحية.