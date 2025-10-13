موسم الفيروسات.. أطباء: لا تقلقوا من عدوى الأطفال فهي جزء من بناء مناعتهم و5 نصائح للوقاية

وبحسب موقع تايمز ناو، أوضح أطباء الأطفال أن الإصابة المتكررة بالبرد والإنفلونزا لا تعني ضعف الجهاز المناعي، بل العكس تمامًا، فهي دليل على أنه يؤدي وظيفته كما ينبغي. وقالت الدكتورة ليا رابابورت، طبيبة الأطفال من بوسطن:

"مرض الطفل لا يعني أن جهازه المناعي ضعيف، بل هو دليل على أنه يعمل بشكل ممتاز. فالمناعة القوية لا تُبنى بالمكملات الغذائية، بل من خلال التعرض للأمراض والتعافي منها".