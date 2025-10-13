موسم الفيروسات.. أطباء: لا تقلقوا من عدوى الأطفال فهي جزء من بناء مناعتهم و5 نصائح للوقاية

مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد انتشار الفيروسات الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا والحمّى الخفيفة بين الأطفال، تتصاعد مخاوف الآباء والأمهات، غير أن الأطباء يؤكدون أن هذه العدوى المتكررة تعد جزءًا طبيعيًا من عملية بناء المناعة لدى الطفل، ولا تستدعي القلق المفرط.
وبحسب موقع تايمز ناو، أوضح أطباء الأطفال أن الإصابة المتكررة بالبرد والإنفلونزا لا تعني ضعف الجهاز المناعي، بل العكس تمامًا، فهي دليل على أنه يؤدي وظيفته كما ينبغي. وقالت الدكتورة ليا رابابورت، طبيبة الأطفال من بوسطن:
"مرض الطفل لا يعني أن جهازه المناعي ضعيف، بل هو دليل على أنه يعمل بشكل ممتاز. فالمناعة القوية لا تُبنى بالمكملات الغذائية، بل من خلال التعرض للأمراض والتعافي منها".
وأضافت أن الحمّى ليست خطرًا بحد ذاتها، بل هي رد فعل طبيعي من الجسم لمحاربة العدوى عبر رفع درجة الحرارة لتقليل نشاط الفيروسات.
وللوقاية من العدوى خلال موسم الشتاء، قدّم الأطباء خمس نصائح أساسية، تشمل:
الحرص على تغذية متوازنة غنية بالفواكه والخضروات وتقليل الأطعمة المصنعة، والاهتمام بـ النظافة الشخصية كغسل اليدين بانتظام وتغطية الفم عند السعال، مع تعليم الأطفال قواعد النظافة في دورات المياه، والالتزام بـ التطعيمات الأساسية لدورها الوقائي، وأخيرًا ممارسة النشاط البدني لتقوية المناعة والحد من الجلوس الطويل أمام الشاشات.
ويؤكد الأطباء أن الوعي الأسري يشكل خط الدفاع الأول ضد العدوى، وأن توفير بيئة صحية متوازنة هو السبيل الأمثل لحماية الأطفال ودعم جهازهم المناعي الطبيعي.