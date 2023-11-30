"HSP47".. باحثون يابانيون يكتشفون الجين المسؤول عن تراكم الدهون في الجسم

فيما يعد واحدة من أهم الاكتشافات في المجال الطبي خلال السنوات الأخيرة، اكتشف باحثون من جامعة أوساكا اليابانية أن الجين "HSP47" مسؤول عن تنظيم حجم الأنسجة الدهنية في الجسم.