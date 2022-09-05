بلباقة ودبلوماسية وبلا مشكلات.. كيف تقول لمديرك كلمة "لا"؟

ولفتت إلى أنه من واجبات الموظف أن يكون شجاعًا وأن يتعلم أن يقول "لا" خاصة إذا تم تكليفه بالكثير من المهام للقيام بها، مؤكدة أن بعض المدراء لا يدركون أنهم يتمادون بطلباتهم بسبب "صمت" الموظف، في حين أن إرهاق الموظف لنفسه سيؤدي إلى فشله بمكان ما، الأمر الذي سيجعل المدير غير سعيد بنتيجة العمل.