كلها فوائد.. دراسة جديدة: "سر" في الطماطم يقلل خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت"

توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة علمية، مَفادها أن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو "القاتل الصامت" كما يطلق عليه.