مختصون: تفسير الأحلام وصل بالبعض لمرحلة الهوس.. وهذه نصائح للوقاية من اضطرابات النوم

استضاف برنامج "الشارع السعودي" في لقاء عُرض على شاشة قناة السعودية، مختصين في علم الصحة النفسية وأمراض النوم للحديث عن اضطرابات النوم.
وأكد الدكتور جميل الحواس، المتخصص في علم النفس والصحة النفسية، على ضرورة عدم إعطاء الأحلام أكثر من حجمها، محذرًا من أن البعض قد وصل في تفسير الأحلام إلى مرحلة الهوس.
وأوضح الدكتور مشني السعيد أخصائي أمراض النوم، أن هناك أسبابًا وراء تذكّر بعض الأحلام ونسيان بعضها، مشيرًا إلى أن قلة النوم تلعب دورًا كبيرًا في التوتر والقلق، مما يؤثر على نوعية الأحلام وقدرتنا على تذكّرها.
وللوقاية من اضطرابات النوم، قدّم الدكتور "السعيد" مجموعة من النصائح المهمة، من بينها الالتزام بروتين نوم منتظم، تجنّب الكافيين قبل النوم بعدة ساعات، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن ليس قبل النوم مباشرة، وخلق بيئة نوم هادئة ومريحة.
وأشار الدكتور "السعيد" إلى أن اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم والتقليل من التوتر والقلق المرتبطين بقلة النوم.