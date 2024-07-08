مختصون: تفسير الأحلام وصل بالبعض لمرحلة الهوس.. وهذه نصائح للوقاية من اضطرابات النوم

وأوضح الدكتور مشني السعيد أخصائي أمراض النوم، أن هناك أسبابًا وراء تذكّر بعض الأحلام ونسيان بعضها، مشيرًا إلى أن قلة النوم تلعب دورًا كبيرًا في التوتر والقلق، مما يؤثر على نوعية الأحلام وقدرتنا على تذكّرها.