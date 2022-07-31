لتجنب الزهايمر وتبعاته.."دراسة الـ20 عاماً" تنصحك بهذه الفاكهة!

وقال فريق الدراسة، الذي قاده باحثون في جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية، إن البالغين من العمر 65 عامًا فما أكثر، ويتناولون الفراولة بشكل منتظم، لديهم نسبة أقل من بروتينات "تاو" في أدمغتهم، وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض مهنك مثل الزهايمر حال كانت هناك نسبة أكبر.