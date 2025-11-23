دراسة سويدية: "الكبد الدهني غير الكحولي" يضاعف خطر الوفاة المبكرة.. والحل في التشخيص المبكر

حذّرت دراسة حديثة صادرة عن معهد كارولينسكا في السويد من خطورة مرض الكبد الدهني غير الكحولي، مشيرة إلى أنه قد يُضاعف من خطر الوفاة المبكرة، بحسب تحليل شمل بيانات أكثر من 13 ألف مريض تم تشخيصهم بين عامي 2002 و2020.