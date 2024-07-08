السكري وهشاشة عظام.. 8 أضرار تسبّبها مشروبات الطاقة يكشفها "صحي القصيم"

وعن باقي الأضرار، أشار "صحي القصيم" إلى "صداع التوتر والصداع النصفي، والتقرحات في جدارَي المعدة والمريء، وهشاشة العظام".. وأضاف: "التوتر والقلق والأرق وانخفاض في جودة النوم، والسمنة، ومرض السكري؛ النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول".