حياتنا
السكري وهشاشة عظام.. 8 أضرار تسبّبها مشروبات الطاقة يكشفها "صحي القصيم"
"ارتفاع ضغط الدم والتقلصات القوية في عضلة القلب والسمنة وارتفاع الكوليسترول"
كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن 8 أضرار على صحة الإنسان تسبّبها مشروبات الطاقة، محذراً من تداعياتها.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أضرار مشروبات الطاقة "تآكل الأسنان، وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتقلصات القوية في عضلة القلب".
وعن باقي الأضرار، أشار "صحي القصيم" إلى "صداع التوتر والصداع النصفي، والتقرحات في جدارَي المعدة والمريء، وهشاشة العظام".. وأضاف: "التوتر والقلق والأرق وانخفاض في جودة النوم، والسمنة، ومرض السكري؛ النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول".