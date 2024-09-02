منظرها مزعج لكنها نادرة ومهمة.. "الخضيري" يعدّد فوائد "أملاح الفلاتر" للجسم

أكّد أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخضيري؛ أن الأملاح التي تُرى في الفلاتر، ويكون منظرها مزعجاً للبعض، هي أملاح طبيعية بعضها نادر وبعضها مهم جداً للجسم.