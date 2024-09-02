منظرها مزعج لكنها نادرة ومهمة.. "الخضيري" يعدّد فوائد "أملاح الفلاتر" للجسم

أكّد أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخضيري؛ أن الأملاح التي تُرى في الفلاتر، ويكون منظرها مزعجاً للبعض، هي أملاح طبيعية بعضها نادر وبعضها مهم جداً للجسم.
وأوضح "الخضيري"؛ أن هذه الأملاح ليست ملح طعام كلوريد صوديوم فقط؛ بل هي أملاح نادرة يستفيد منها الجسم ويحتاج إليها للمحافظة على ميزات حيوية وأنشطة تعتمد على الأملاح وتفيد التواصل العصبي.
وأضاف: هذه الأملاح تعمل على "الطاقة اللازمة للجسم والحركة والتبادل الكهربائي للخلايا والأنسجة والعضلات (الكهارل) والقلب والعضلات، وكلها يستهلكها الجسم ويستفيد منها، وليس مثل فلتر الماء أو فلتر المكيّف الصحراوي يحبسها ويراكمها ويجمعها ويجعلها تترسب".