للتوعية من ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة.. "سعود الطبية" تُنظم "أبعدها لسلامتهم"

وقال استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير لدى الأطفال د.موسى الخرمي: إن ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال وخاصة حجارة البطاريات القرصية والكريات المغناطيسية والأشياء الحادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ذات مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة الطفل، وللوقاية منها يجب إبقاؤها بعيدة عن متناول الأطفال، وهي بالتأكيد أفضل من البحث عن العلاج.