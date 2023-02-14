للتوعية من ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة.. "سعود الطبية" تُنظم "أبعدها لسلامتهم"

دشن المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي، اليوم الثلاثاء، فعالية "أبعدها لسلامتهم"؛ لتوعية المجتمع بالحرص على أطفالهم من ابتلاع الأجسام الغريبة.
وقال استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير لدى الأطفال د.موسى الخرمي: إن ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال وخاصة حجارة البطاريات القرصية والكريات المغناطيسية والأشياء الحادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ذات مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة الطفل، وللوقاية منها يجب إبقاؤها بعيدة عن متناول الأطفال، وهي بالتأكيد أفضل من البحث عن العلاج.
ونظم على هامش الفعالية، ملتقى علمي حضره ممثلون من بعض الجهات الحكومية، أكدوا أهمية التوعية المجتمعية وتكاتف الجهود التوعوية وهي: حماية المستهلك بوزارة التجارة، والشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم، ومركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية، تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.