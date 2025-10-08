الشفاء من سرطان القولون.. دراسة: خطر تكرار الإصابة ينخفض إلى أقل من 0.5% بعد ست سنوات

أثبت تحليل دولي شامل تعريفًا عمليًا جديدًا للشفاء من سرطان القولون، كاشفًا أن خطر عودة المرض ينخفض إلى مستوى ضئيل للغاية بعد مرور ست سنوات من الجراحة، وهو ما يوفر وضوحًا جديدًا للمرضى والأطباء في تحديد اللحظة التي يمكن فيها اعتبار الناجي قد تعافى تمامًا من المرض.
وفي دراسة بعنوان «تعريف الشفاء من سرطان القولون» نُشرت في مجلة JAMA Oncology، قام باحثون من مستشفى Ospedale San Martino ومايو كلينك وعدة مراكز سرطان عالمية رائدة، بتحليل بيانات 35,213 مريضًا مصابًا بسرطان القولون في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس أمس الثلاثاء، كشفت الدراسة أن خطر عودة السرطان يبلغ ذروته عند 6.4% بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا بعد الجراحة، ثم ينخفض تدريجيًا ليصل إلى أقل من 0.5% بعد ست سنوات. وأوضحت أن المقاييس التقليدية كانت تخلط بين الوفيات الناتجة عن السرطان وتلك التي تعود لأسباب أخرى، داعيةً إلى التركيز على حالات الانتكاس الفعلية فقط.
وأكدت الدراسة أهمية تنبيه المرضى إلى فوائد مواصلة الرعاية الطبية لمدة ست سنوات بعد الجراحة، مشيرةً إلى أن إدراك هذه المدة يُحسّن التواصل بين الأطباء والمرضى، ويُرشد فترات المتابعة، ويُقلّل من المراقبة غير الضرورية لاحقًا.
واختتم الباحثون بأن انخفاض خطر الانتكاس إلى أقل من 0.5% بعد ست سنوات يدعم تعريفًا عمليًا للشفاء من سرطان القولون، موضحين أن اعتماد هذا المعيار الجديد قد يُقلل القلق وعبء الفحوص الطويلة، ويوحد سياسات الرعاية والمتابعة لملايين الناجين من السرطان حول العالم.