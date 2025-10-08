الشفاء من سرطان القولون.. دراسة: خطر تكرار الإصابة ينخفض إلى أقل من 0.5% بعد ست سنوات

ووفقًا لتقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس أمس الثلاثاء، كشفت الدراسة أن خطر عودة السرطان يبلغ ذروته عند 6.4% بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا بعد الجراحة، ثم ينخفض تدريجيًا ليصل إلى أقل من 0.5% بعد ست سنوات. وأوضحت أن المقاييس التقليدية كانت تخلط بين الوفيات الناتجة عن السرطان وتلك التي تعود لأسباب أخرى، داعيةً إلى التركيز على حالات الانتكاس الفعلية فقط.