كيف يعمل الفلورايد على حماية الأسنان ومصادر الحصول عليه.. "القصيم الصحي" يوضح

وأضاف التجمع أن الفلورايد هو محارب التسوس الطبيعي في الأسنان ويتواجد في الماء والسمك والخضراوات، ويعمل من خلال اندماجه في الطبقة الخارجية للسن؛ مما يزيد من صلابتها ومقاومتها للتسوس، كما يساعد على إعادة تكوين المعادن في السن ويوقف التسوس في مراحله الأولى، ويحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي تساعد على حدوث التسوس.