دراسة تربط "الطقس المتطرف" بخطر الوفاة بـ "القاتل الأول بالعالم"

وأظهرت دراسة جديدة أن الطقس المتطرف يمكن أن يكون له تأثير أكثر خطورة على أجسامنا، حيث كشفت الورقة البحثية المنشورة في مجلة Circulation أن درجات شدة الحر والبرودة تزيد من خطر الوفاة بين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.