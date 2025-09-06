صحة الدماغ جزء من المرض.. دراسة: نوع من "التصلب المتعدد" يضعف الإدراك ولا يؤثر على الحركة

ووفقًا لتقرير نشر أمس الجمعة على موقع "ميديكال إكسبريس"، قادت الدراسة كلية كينجز لندن وإمبريال كوليدج بالتعاون مع السجل الوطني البريطاني للتصلب المتعدد، محذرة من أن "الإدراك لا يُقاس روتينيًا في التجارب السريرية" رغم أن ما بين 40% و70% من المرضى يشتكون من صعوبات في التركيز أو تذكر الأمور اليومية.