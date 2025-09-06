صحة الدماغ جزء من المرض.. دراسة: نوع من "التصلب المتعدد" يضعف الإدراك ولا يؤثر على الحركة

أظهرت دراسة بريطانية واسعة النطاق أن آلاف المرضى المصابين بالتصلب المتعدد يعانون من مشكلات في الإدراك والذاكرة والتفكير، من دون أن تظهر عليهم إعاقات جسدية واضحة.
ووفقًا لتقرير نشر أمس الجمعة على موقع "ميديكال إكسبريس"، قادت الدراسة كلية كينجز لندن وإمبريال كوليدج بالتعاون مع السجل الوطني البريطاني للتصلب المتعدد، محذرة من أن "الإدراك لا يُقاس روتينيًا في التجارب السريرية" رغم أن ما بين 40% و70% من المرضى يشتكون من صعوبات في التركيز أو تذكر الأمور اليومية.
وشملت الدراسة 4526 مريضًا خضعوا لاختبارات ذكاء إلكترونية استغرقت 40 دقيقة عبر منصة "كوغنترون"، وكشفت النتائج عن أربع مجموعات من المرضى، أبرزها فئة تبدو سليمة جسديًا لكن نصف أفرادها يعانون من ضعف واضح في التفكير.
وخلص الباحثون إلى أن "هذا النوع الفرعي المميز من التصلب المتعدد يغفله التقييم التقليدي"، مشددين على ضرورة إدراج صحة الدماغ إلى جانب القدرة على الحركة في تعريف تطور المرض.