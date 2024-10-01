"صحة الشرقية" توضح: غسل الجرح جيداً والتوجّه إلى أقرب مركز صحي فوراً خطوة ضرورية للوقاية من السعار

وأكّدت "صحة الشرقية" أن الطريقة الوحيدة الفعّالة للوقاية من السعار، هي تحصين الحيوانات الأليفة بانتظام. كما شدّدت على ضرورة غسل الجروح الناتجة عن عضات أو خدوش الحيوانات جيداً بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل، ومن ثم التوجّه إلى أقرب مركز صحي بشكلٍ فوري لتلقي العلاج المناسب.