"صحة الشرقية" توضح: غسل الجرح جيداً والتوجّه إلى أقرب مركز صحي فوراً خطوة ضرورية للوقاية من السعار

بالتزامن مع اليوم العالمي للسعار، أكّدت "صحة الشرقية" أهمية الوقاية من داء الكلب، الذي يعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة.
ويعد داء الكلب مرضاً قاتلاً بعد ظهور الأعراض، وينتقل في الغالب عبر الحيوانات الثديية، مثل: الكلاب، القطط، الثعالب، والقرود، حيث تظل الكلاب هي المصدر الأكثر شيوعاً لنقل العدوى للإنسان.
وأوضحت "الصحة"، أن الفيروس ينتقل من الحيوان المصاب للإنسان من خلال العض أو الخدش أو عبر جرحٍ مفتوحٍ، مما يسمح للفيروس الموجود في لعاب الحيوان المصاب بالانتقال إلى الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ومن ثم إلى باقي أجزاء الجسم.
وأكّدت "صحة الشرقية" أن الطريقة الوحيدة الفعّالة للوقاية من السعار، هي تحصين الحيوانات الأليفة بانتظام. كما شدّدت على ضرورة غسل الجروح الناتجة عن عضات أو خدوش الحيوانات جيداً بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل، ومن ثم التوجّه إلى أقرب مركز صحي بشكلٍ فوري لتلقي العلاج المناسب.