عليك التصدى لها..7 أعراض وأكثر للإقلاع عن التدخين يكشفها "الضمان الصحي"

وأشار إلى أن من أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين "الحاجة الملحة للنيكوتين، والغضب والإحباط، وصعوبة النوم، وزيادة الشهية والوزن، والاكتئاب، وقلة التركيز، والتوتر وتقلص العضلات خاصة حول الرقبة والكتفين".