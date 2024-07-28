عليك التصدى لها..7 أعراض وأكثر للإقلاع عن التدخين يكشفها "الضمان الصحي"

كشف مجلس الضمان الصحي، عن أكثر من 7 أعراض ناتجة من الإقلاع عن التدخين، مؤكداً أهمية التحكم بها والتصدي لها.
وأوضح المجلس، أن معرفة أعراض انسحاب النيكوتين وطريقة التصدي لها يساعد في الاستمرار على الإقلاع عن التدخين.
وأشار إلى أن من أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين "الحاجة الملحة للنيكوتين، والغضب والإحباط، وصعوبة النوم، وزيادة الشهية والوزن، والاكتئاب، وقلة التركيز، والتوتر وتقلص العضلات خاصة حول الرقبة والكتفين".
وأضاف: بينما تكون الأعراض الأقل شيوعًا "الصداع والتعب والدوار والسعال وتقرحات الفم والإمساك".