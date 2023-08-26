5 أمراض خطيرة احذر منها إذا ظهر عليك عرض "جفاف الفم"

وأشار إلى أن جفاف الفم يمكن أن يكون علامة حمراء على 5 أمراض وهي: (السكري، سكتة دماغية، فيروس العوز المناعي البشري، ومرض ألزهايمر، ومتلازمة سجوجرن)، وهي حالة ناتجة عن الاستجابة غير الطبيعية لجهاز المناعة، يتم التعرف عليها من خلال اثنين من الأعراض الأكثر شيوعًا بما في ذلك جفاف الفم وجفاف العين.