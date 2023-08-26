5 أمراض خطيرة احذر منها إذا ظهر عليك عرض "جفاف الفم"

يمثل جفاف الفم أحد الأعراض الشائعة الواجب الالتفات إليها بعناية؛ نظرًا لأنها قد تعني الإصابة بخمسة أمراض خطيرة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن العرَض شائع قد يرافق في بعض الأحيان حالات عادية لا تستوجب الخوف؛ مثل التدخين، أو تناول بعض الأدوية، ويجب عدم إهماله في المجمل؛ لأنه قد يكون "علامة حمراء" على مرض خطير.
وفي هذا السياق، قال طبيب الأسنان آزاد إيروملو: "إن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على حدوث خطأ ما في الجسم".
وأضاف: "عندما تزور طبيب الأسنان، فإنك لا تهتم فقط بصحة فمك، لقد تم تدريبنا على كيفية اكتشاف بعض المشكلات الأوسع المتعلقة بصحتك العامة أيضًا، إذا لاحظت أعراضًا مستمرة لجفاف الفم، فيجب عليك تسليط الضوء على ذلك مع طبيبك العام".
وأشار إلى أن جفاف الفم يمكن أن يكون علامة حمراء على 5 أمراض وهي: (السكري، سكتة دماغية، فيروس العوز المناعي البشري، ومرض ألزهايمر، ومتلازمة سجوجرن)، وهي حالة ناتجة عن الاستجابة غير الطبيعية لجهاز المناعة، يتم التعرف عليها من خلال اثنين من الأعراض الأكثر شيوعًا بما في ذلك جفاف الفم وجفاف العين.