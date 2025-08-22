طبيبة روسية تكشف: متى يصبح شعر الوجه عند النساء مؤشرًا صحيًا خطيرًا؟

ونقل موقع "هيلث ميل رو" الروسي تصريحات الدكتورة أليسينا، التي أوضحت أن ظهور بعض الشعرات الداكنة فوق الشفة أو الذقن قد يكون طبيعيًا في حالات معينة، خصوصًا لدى النساء من أصول متوسطية أو شرق أوسطية أو جنوب آسيوية، أو في سن اليأس نتيجة انخفاض الهرمونات الأنثوية وارتفاع نسبي لهرمون التستوستيرون.