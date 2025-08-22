طبيبة روسية تكشف: متى يصبح شعر الوجه عند النساء مؤشرًا صحيًا خطيرًا؟

كشفت الطبيبة الروسية ماريا أليسينا، أخصائية الغدد الصماء، أن ظهور الشعر على وجه المرأة قد يكون عرضًا لمشكلة صحية خطيرة، تتمثل في اختلال التوازن الهرموني.
ونقل موقع "هيلث ميل رو" الروسي تصريحات الدكتورة أليسينا، التي أوضحت أن ظهور بعض الشعرات الداكنة فوق الشفة أو الذقن قد يكون طبيعيًا في حالات معينة، خصوصًا لدى النساء من أصول متوسطية أو شرق أوسطية أو جنوب آسيوية، أو في سن اليأس نتيجة انخفاض الهرمونات الأنثوية وارتفاع نسبي لهرمون التستوستيرون.
نصحت "أليسينا" بضرورة استشارة الطبيب في حال نمو الشعر بسرعة، أو تحوله إلى شعر خشن أو داكن، أو إذا ظهر بشكل مفاجئ، أو ترافق مع أعراض أخرى مثل تساقط شعر الرأس أو اضطرابات الدورة الشهرية.
بحسب الطبيبة، من أكثر الأسباب شيوعًا: متلازمة تكيس المبايض، والتي تمثل 60 إلى 80% من الحالات، إضافة إلى فرط الأندروجين الكظري، وزيادة الوزن، وانقطاع الطمث، أو استخدام أدوية معينة مثل الستيرويدات.
أوضحت "أليسينا" أن العلاج يبدأ بإجراء فحوصات دم لتحديد مستوى الهرمونات، وقد يصف الأطباء موانع حمل فموية مضادة للأندروجين، يليها علاج بالليزر أو إزالة الشعر مؤقتًا، مشيرة إلى أن نتائج الإزالة تعتمد على عدة عوامل، مثل كثافة الشعر ولونه.