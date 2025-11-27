كم ساعة أمام الشاشة آمنة يوميًا؟ خبير يوضح ويحذّر من نظارات "بلو راي"

أوضح البروفيسور فياتشيسلاف كورينكوف، أخصائي طب وجراحة العيون، أن العمل أمام شاشات الكمبيوتر آمن بشرط ألا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة لتجنّب إجهاد العين.
وبيّن أن الحد الأمثل للوقت المريح يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا، مشددًا على أن إرهاق العين لا يعتمد فقط على مدة الاستخدام، بل على كيفية تنظيم الوقت. ونصح باتباع نمط عمل يتضمن 45 دقيقة من التركيز تليها راحة من 10 إلى 20 دقيقة، يتم خلالها تجنّب القراءة أو النظر إلى أي شاشة لمنح العينين فرصة للاسترخاء.
وأضاف كورينكوف أن الشاشات الحديثة آمنة للعين مقارنة بشاشات CRT القديمة، إذ تخضع لاختبارات صحية ولا تُطرح في الأسواق إلا بعد استيفاء معايير السلامة.
وحذّر من نظارات "بلو راي" المنتشرة، معتبرًا أنها مشروع تجاري بحت دون أساس طبي، مؤكدًا أن ما يُهم هو ضبط إعدادات الشاشة مثل السطوع والتباين والمسافة، بما يحافظ على راحة العين.
وختم بالتأكيد على أن أي شعور بـجفاف أو حرقة أو تعب في العين يستدعي زيارة طبيب العيون لتشخيص الحالة مبكرًا وتجنّب تفاقم الأعراض.