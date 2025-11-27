كم ساعة أمام الشاشة آمنة يوميًا؟ خبير يوضح ويحذّر من نظارات "بلو راي"

وبيّن أن الحد الأمثل للوقت المريح يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا، مشددًا على أن إرهاق العين لا يعتمد فقط على مدة الاستخدام، بل على كيفية تنظيم الوقت. ونصح باتباع نمط عمل يتضمن 45 دقيقة من التركيز تليها راحة من 10 إلى 20 دقيقة، يتم خلالها تجنّب القراءة أو النظر إلى أي شاشة لمنح العينين فرصة للاسترخاء.