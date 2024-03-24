خطر النزيف والجلطات.. "الغذاء والدواء" تنصح مستخدمي الأدوية المسيلة بتجنب هذه الأغذية

وأوضحت "الهيئة" أن الأدوية المسيلة للدم عبارة عن أدوية تمنع تجلط الدم، وتعطى للمرضى المعرضين لتجلط الدم للتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية أو عند وجود عوامل قد تسبب حدوث الجلطة فيكون علاجاً وقائياً، ولها ثلاثة أنواع وهي: مضادات فيتامين "ك" (الوارفارين)، وهو دواء يحتوي على مادة مضادة لتخثر الدم، يستخدم لزيادة السيولة عن طريق منع تكون الجلطات الدموية أو منع نموها، والنوع الثاني مسيلات الدم غير مرتبطة بفيتامين "ك"، تؤخذ عن طريق الفم، وتعمل على تثبيط العامل العاشر أ "Xa" المهم في عملية تخثر الدم، ومن أنواعها: ريفاروكسابان "Rivaroxaban"، أبيكسابان "Apixaban"، دابيغاتران "Dabigatran".