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"عش بصحة": لتحصل على طاقة مستدامة اجعل الأطعمة الغنية بالبروتين وجبتك الرئيسة

البروتين يستغرق وقتاً أطول في الهضم والامتصاص ويبطئ إطلاق السكر بمجرى الدم
"عش بصحة": لتحصل على طاقة مستدامة اجعل الأطعمة الغنية بالبروتين وجبتك الرئيسة

نصحت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" باختيار الأطعمة الغنية بالبروتين كأطباق رئيسة مثل السمك أو صدور الدجاج، وذلك من أجل إطالة الشعور بالطاقة.

وتفصيلاً، قال حساب "عش بصحة" في إنفوجرافيك على "إكس": يمديك.. تطيل شعورك بالطاقة إذا جعلت طبق طعامك الرئيس غنياً بالبروتين مثل: السمك أو صدور الدجاج.

وأوضح أن البروتين الموجود في اللحوم يستغرق وقتاً أطول في الهضم والامتصاص، وعند أكله مع الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، فإنه يبطئ إطلاق السكر في مجرى الدم، وبذلك تحصل على طاقة مستدامة أكثر.

عش بصحة
وزارة الصحة

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