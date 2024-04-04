"عش بصحة": لتحصل على طاقة مستدامة اجعل الأطعمة الغنية بالبروتين وجبتك الرئيسة

وأوضح أن البروتين الموجود في اللحوم يستغرق وقتاً أطول في الهضم والامتصاص، وعند أكله مع الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، فإنه يبطئ إطلاق السكر في مجرى الدم، وبذلك تحصل على طاقة مستدامة أكثر.