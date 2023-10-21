قولونك العصبي في خطر.. 5 طرق لعلاج الإمساك يوضحها "الخضيري"

وأشار إلى طرق عدة لعلاج الإمساك، خصَّ منها 5، وهي: "الاسترخاء بالأذكار، وإجبار النفس على فترة راحة إجبارية، والنوم الكافي بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم، وتناول ألياف طبيعية من الخضار والورقيات والفاكهة، وشرب ماء كافٍ لا يقل عن لترين في اليوم لمنع الجفاف".