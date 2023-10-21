قولونك العصبي في خطر.. 5 طرق لعلاج الإمساك يوضحها "الخضيري"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن الإمساك سببٌ رئيسٌ لأعراضٍ صحية عدة، مشيراً إلى 5 طرق متنوّعة لعلاجه.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من الأعراض التي قد يسبّبها الإمساك "تهيُّج القولون العصبي، والقلق، والاضطراب والصداع، ومنها عدم الشعور بالارتياح".
وأشار إلى طرق عدة لعلاج الإمساك، خصَّ منها 5، وهي: "الاسترخاء بالأذكار، وإجبار النفس على فترة راحة إجبارية، والنوم الكافي بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم، وتناول ألياف طبيعية من الخضار والورقيات والفاكهة، وشرب ماء كافٍ لا يقل عن لترين في اليوم لمنع الجفاف".