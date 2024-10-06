ادهميه قبل أن يداهمك.. "صحي القصيم": 7 توصيات تقلل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

حثَّ تجمُّع القصيم الصحي، السيدات، على أهمية الكشف المبكّر على الثدي، وبشكل دوري؛ باعتباره خط الدفاع الأول ضدّ الإصابة بسرطان الثدي.
وتحت عنوان "داهمي سرطان الثدي قبل أن يداهمك"، قال "صحي القصيم"، إن هناك مجموعة من التوصيات يجب الالتزام بها تقلل احتمالية الإصابة بالمرض.
ونصح التجمُّع بالاستمرار في الفحص الدوري والمبكّر لسرطان الثدي، واتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن، والحرص على الإنجاب في سن مبكرة قبل 30 عاماً، والرضاعة الطبيعية.
وحثَّ على استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية الهرمونية، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يومياً.