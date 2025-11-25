بأعراض ومضاعفات خطيرة.. سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا

ورغم أن اللقاح الحالي لا يتطابق تمامًا مع السلالة الجديدة، أكدت الدكتورة تارا نارولا، كبيرة المراسلين الطبيين في "ABC News"، أن التطعيم يظل أساسيًا، مشيرةً إلى أن: "لم يفت الأوان بعد، يستغرق الجسم نحو أسبوعين لتطوير أجسام مضادة تقلّل من حالات الدخول الخطيرة إلى المستشفى وحتى الوفيات."