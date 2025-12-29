تجمع القصيم الصحي يحذّر: إشعال الحطب في الأماكن المغلقة يهدد السلامة الصحية

وأوضح التجمع أن استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الحطب في أماكن غير جيدة التهوية يرفع من احتمالية الإصابة بالسعال وضيق التنفس، وقد يتسبب في حالات اختناق أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.