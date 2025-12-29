تجمع القصيم الصحي يحذّر: إشعال الحطب في الأماكن المغلقة يهدد السلامة الصحية

حذّر تجمع القصيم الصحي من مخاطر إشعال الحطب داخل الأماكن المغلقة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها اضطرابات التنفس والتسمم بأول أكسيد الكربون، خاصة لدى الأطفال ومرضى الربو وكبار السن.
وأوضح التجمع أن استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الحطب في أماكن غير جيدة التهوية يرفع من احتمالية الإصابة بالسعال وضيق التنفس، وقد يتسبب في حالات اختناق أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.
وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وفي مقدمتها توفير التهوية الجيدة عند إشعال الحطب، وتجنب استخدامه في الأماكن المغلقة، مع التأكيد على مراقبة الأطفال والمصابين بالربو، وتركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون للحد من المخاطر الصحية.
ودعا تجمع القصيم الصحي الجميع إلى رفع مستوى الوعي الصحي والالتزام بالإرشادات الوقائية، حفاظًا على سلامة الأفراد خلال موسم الشتاء.